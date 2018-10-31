ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не спалось. В Лиде 23-летний парень совершил ДТП на угнанном у друга автомобиле, за что получил шесть протоколов

01.11.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Не спалось. В Лиде 23-летний парень совершил ДТП на угнанном у друга автомобиле, за что получил шесть протоколов

Эта история началась еще вечером 30 октября. 23-летний житель Вороновского района за компанию поехал со своим другом на его «Ауди» в Лиду – его знакомой нужно было перевезти вещи.

Когда дело было сделано, девушка решила отблагодарить своих помощников. Всей компанией они съездили в Ваверку за ее подругой, чтобы веселей было. По дороге обратно в Лиду купили шесть литров пива. Вечеринка продолжалась до часа ночи, пока не закончилось спиртное. Потом все легли спать.

Хозяин авто и девушки уснули быстро. А вот их товарищ так и не смог сомкнуть глаз в чужой квартире. Промучившись до 3 часов ночи, он все-таки решил вернуться «на родину». Никому ничего не сказав, он взял с полки ключи от «Ауди» своего товарища и поехал домой. Правда, доехать так и не смог. На Т-образном перекрестке улиц Фурманова и Машерова, вместо того чтобы повернуть направо или налево, он поехал прямо. Как потом он объяснил, просто не знал города. В итоге «Ауди» ударилась в бордюр и благополучно приземлилась на газоне. Растерянный парень, не придумав ничего лучше, просто забрал телефон и пошел на попутку.

Хозяин авто, не обнаружив утром свою «ласточку» на парковке, заявил в милицию об угоне. Установить виновника не составило труда. На молодого парня составили 6 протоколов – за езду без прав (у него было только водительское удостоверение тракториста), совершение ДТП, оставление места аварии, употребление спиртных напитков после совершения ДТП (а это приравнивается к «пьяному» вождению). Еще два пункта «подкинул» сам хозяин «Ауди» — его машина была без страховки и без техосмотра, сообщает газета «Принеманские вести».

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта история началась еще вечером 30 октября. 23-летний житель Вороновского района за компанию поехал со своим другом на его «Ауди» в Лиду – его знакомой нужно было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госавтоинспекция Минска назвала места установки мобильных датчиков контроля скорости в ноябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика