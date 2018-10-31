Не спалось. В Лиде 23-летний парень совершил ДТП на угнанном у друга автомобиле, за что получил шесть протоколов





Эта история началась еще вечером 30 октября. 23-летний житель Вороновского района за компанию поехал со своим другом на его «Ауди» в Лиду – его знакомой нужно было перевезти вещи.

Когда дело было сделано, девушка решила отблагодарить своих помощников. Всей компанией они съездили в Ваверку за ее подругой, чтобы веселей было. По дороге обратно в Лиду купили шесть литров пива. Вечеринка продолжалась до часа ночи, пока не закончилось спиртное. Потом все легли спать.

Хозяин авто и девушки уснули быстро. А вот их товарищ так и не смог сомкнуть глаз в чужой квартире. Промучившись до 3 часов ночи, он все-таки решил вернуться «на родину». Никому ничего не сказав, он взял с полки ключи от «Ауди» своего товарища и поехал домой. Правда, доехать так и не смог. На Т-образном перекрестке улиц Фурманова и Машерова, вместо того чтобы повернуть направо или налево, он поехал прямо. Как потом он объяснил, просто не знал города. В итоге «Ауди» ударилась в бордюр и благополучно приземлилась на газоне. Растерянный парень, не придумав ничего лучше, просто забрал телефон и пошел на попутку.

Хозяин авто, не обнаружив утром свою «ласточку» на парковке, заявил в милицию об угоне. Установить виновника не составило труда. На молодого парня составили 6 протоколов – за езду без прав (у него было только водительское удостоверение тракториста), совершение ДТП, оставление места аварии, употребление спиртных напитков после совершения ДТП (а это приравнивается к «пьяному» вождению). Еще два пункта «подкинул» сам хозяин «Ауди» — его машина была без страховки и без техосмотра, сообщает газета «Принеманские вести» .