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Вице-премьер: В 2021 году многодетные семьи будут получать жилье уже через год в очереди
В течение ближайших трех лет объемы строительства жилья будут «существенно увеличены». Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, выступая в парламенте.
По словам вице-премьера, правительство сегодня уделяет особое внимание строительству жилья для многодетных семей. При этом есть «серьезное отставание от поручения главы государства, касающегося необходимости предоставления в течение года жилья».
По данным Кухарева, с начала года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стояло 34 800 многодетных семей. Из них 6 тысяч стоят в очереди более трех лет, у почти 3 тысяч — четверо и более детей.
Вице-премьер заверил, что принятые меры позволят в этом году обеспечить собственными квартирами более 7 тысяч многодетных семей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает
— В течение ближайших трех лет объемы строительства жилья будут существенно увеличены и составят не менее 10 тысяч квартир в год. При таких темпах мы сможем в 2021 году предложить участие в строительстве многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в течение не более одного года.
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В течение ближайших трех лет объемы строительства жилья будут «существенно увеличены». Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, выступая в парламенте....
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