Вице-премьер: В 2021 году многодетные семьи будут получать жилье уже через год в очереди





В течение ближайших трех лет объемы строительства жилья будут «существенно увеличены». Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, выступая в парламенте.

По словам вице-премьера, правительство сегодня уделяет особое внимание строительству жилья для многодетных семей. При этом есть «серьезное отставание от поручения главы государства, касающегося необходимости предоставления в течение года жилья».

По данным Кухарева, с начала года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стояло 34 800 многодетных семей. Из них 6 тысяч стоят в очереди более трех лет, у почти 3 тысяч — четверо и более детей.

Вице-премьер заверил, что принятые меры позволят в этом году обеспечить собственными квартирами более 7 тысяч многодетных семей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает TUT.BY .

— В течение ближайших трех лет объемы строительства жилья будут существенно увеличены и составят не менее 10 тысяч квартир в год. При таких темпах мы сможем в 2021 году предложить участие в строительстве многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в течение не более одного года.