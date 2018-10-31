В Лидском районе пожилой велосипедист попал под колеса «Опеля-Агила»





Очередное ДТП с участием авто и велосипеда произошло вчера около 11:30 на 22-м км дороги Лида-Липнишки в деревне Огородники.

Житель Лиды, 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле «Опель-Агила» со стороны Липнишек в сторону Лиды совершил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал справа налево на проезжую часть дороги.

В результате столкновения велосипедист, житель Первомайска 1947 года рождения, с различными травмами госпитализирован в хирургическое отделение Лидской ЦРБ.

В течение года водитель 5 раз привлекался к ответственности за нарушения по линии ГАИ, сообщает газета «Принеманские вести» .