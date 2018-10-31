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Гродненщина и Узбекистан намерены создавать совместные производства по выпуску сельхозмашин, переработке молока и мяса

01.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Гродненщина и Узбекистан намерены создавать совместные производства по выпуску сельхозмашин, переработке молока и мяса
Об этом шла речь на встрече руководства области Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. 

 

– Сотрудничество Гродненщины с Узбекистаном в последнее время активно развивается. Плодотворным был визит на Гродненщину в августе представителей Республики Каракалпакстан и Сурхандарьинской области, в ходе которого подписаны меморандумы по установлению дружественных связей, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. 

Во встрече приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. 

Объем внешней торговли товарами Гродненской области с Узбекистаном за прошлый год составил 34,4 миллиона долларов и увеличился более чем в три раза. В том числе экспорт достиг 29,2 миллиона долларов и вырос в 6,4 раза. Гродненщина активно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно. В числе основных импортеров ОАО «Гронитекс», СООО «Конте Спа», СООО «Медватфарм». На экспорт поставляют продукцию Скидельский сахарный комбинат, Новогрудский завод газовой аппаратуры, ИООО «Кроноспан», лидское ОАО «Лакокраска» и другие. В нынешнем году в Узбекистан экспортировались сельскохозяйственные машины, материалы кордные для шин и другая продукция. Впервые организованы поставки мяса и субпродуктов, картофельного крахмала, значительно увеличен экспорт молочной сыворотки, медицинских стерилизаторов. 

 

На территории области реализуется инвестпроект по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее. Ведется проектирование объекта. 

В сентябре нынешнего года в Ташкенте состоялась выставка белорусских производителей, в рамках которой ОАО «Молочный Мир» достигнута договоренность с ООО «Юлдош Консалт» о поставках подсырной сыворотки и сладкосливочного масла. ОАО «Беллакт» провело встречи с узбекскими компаниями, закупившими первые партии сухого детского питания, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. ОАО «Щучинский маслосырзавод» прорабатывает вопрос поставок сывороточного белкового концентрата производителю спортивного питания в Узбекистане. 

Гродненщина и Узбекистан намерены создавать совместные производства по выпуску сельхозмашин, переработке молока и мяса

 

Председатель облисполкома пригласил дипломата принять участие в Республиканском фестивале национальных культур в Гродно. По его словам, Гродненщина готова наращивать в Узбекистан поставки сахара, продукции мясо-молочной переработки, сельхозмашин и оборудования. Возможна также реализация проектов в сфере логистики. 

Как отметил Насирджан Юсупов, впечатления от предприятий, которые он посетил на Гродненщине, очень хорошие: 
– Побывал на «Беллакте», «Конте». Это великолепные современные предприятия. Они должны присутствовать на узбекском рынке. И посольство окажет в этом всяческое содействие.

 

По словам дипломата, узбекская сторона заинтересована в белорусских технологиях для развития животноводства и аграрной отрасли в целом. 

Гродненщина и Узбекистан намерены создавать совместные производства по выпуску сельхозмашин, переработке молока и мяса

 

 Традиционно белорусская сельхозтехника пользовалась в Узбекистане неизменным спросом. С учетом реформирования сельского хозяйства в Узбекистане мы будем не только ее покупать, но и на основе промышленной кооперации производить у себя. Мы немножко потеряли друг друга. И сейчас мы эту паузу устраняем, – подчеркнул посол. 

 

Гродненская правда.

 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом шла речь на встрече руководства области Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. 
 
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