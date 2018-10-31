Гродненщина и Узбекистан намерены создавать совместные производства по выпуску сельхозмашин, переработке молока и мяса



Об этом шла речь на встрече руководства области Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым.

– Сотрудничество Гродненщины с Узбекистаном в последнее время активно развивается. Плодотворным был визит на Гродненщину в августе представителей Республики Каракалпакстан и Сурхандарьинской области, в ходе которого подписаны меморандумы по установлению дружественных связей, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.



Во встрече приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.



Объем внешней торговли товарами Гродненской области с Узбекистаном за прошлый год составил 34,4 миллиона долларов и увеличился более чем в три раза. В том числе экспорт достиг 29,2 миллиона долларов и вырос в 6,4 раза. Гродненщина активно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно. В числе основных импортеров ОАО «Гронитекс», СООО «Конте Спа», СООО «Медватфарм». На экспорт поставляют продукцию Скидельский сахарный комбинат, Новогрудский завод газовой аппаратуры, ИООО «Кроноспан», лидское ОАО «Лакокраска» и другие. В нынешнем году в Узбекистан экспортировались сельскохозяйственные машины, материалы кордные для шин и другая продукция. Впервые организованы поставки мяса и субпродуктов, картофельного крахмала, значительно увеличен экспорт молочной сыворотки, медицинских стерилизаторов.

На территории области реализуется инвестпроект по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее. Ведется проектирование объекта.



В сентябре нынешнего года в Ташкенте состоялась выставка белорусских производителей, в рамках которой ОАО «Молочный Мир» достигнута договоренность с ООО «Юлдош Консалт» о поставках подсырной сыворотки и сладкосливочного масла. ОАО «Беллакт» провело встречи с узбекскими компаниями, закупившими первые партии сухого детского питания, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. ОАО «Щучинский маслосырзавод» прорабатывает вопрос поставок сывороточного белкового концентрата производителю спортивного питания в Узбекистане.





Председатель облисполкома пригласил дипломата принять участие в Республиканском фестивале национальных культур в Гродно. По его словам, Гродненщина готова наращивать в Узбекистан поставки сахара, продукции мясо-молочной переработки, сельхозмашин и оборудования. Возможна также реализация проектов в сфере логистики.



Как отметил Насирджан Юсупов, впечатления от предприятий, которые он посетил на Гродненщине, очень хорошие:

– Побывал на «Беллакте», «Конте». Это великолепные современные предприятия. Они должны присутствовать на узбекском рынке. И посольство окажет в этом всяческое содействие.

По словам дипломата, узбекская сторона заинтересована в белорусских технологиях для развития животноводства и аграрной отрасли в целом.





– Традиционно белорусская сельхозтехника пользовалась в Узбекистане неизменным спросом. С учетом реформирования сельского хозяйства в Узбекистане мы будем не только ее покупать, но и на основе промышленной кооперации производить у себя. Мы немножко потеряли друг друга. И сейчас мы эту паузу устраняем, – подчеркнул посол.

Гродненская правда.