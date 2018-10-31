Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн – Александр Лукашенко



Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

– У вас есть возможность еще раз взглянуть на Беларусь, посмотреть, где мы недорабатываем, - это очень важно особенно с точки зрения правительства - и, возможно, найти новые направления сотрудничества, – сказал Александр Лукашенко. – Вы можете найти эти направления, если это будет интересовать Молдову. Мы всегда откликнемся.

Президент отметил, что при развитии экономического взаимодействия между странами эффективнее определять несколько конкретных направлений или проектов и постепенно реализовывать их.

– С Молдовой у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, и добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют, – добавил Глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что на днях было открыто прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом - об этом страны договаривались уже давно. Президент уверен, что рейс будет пользоваться популярностью у граждан обоих государств.

– Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма. Это новое окно возможностей, – считает он. – Желательно, чтобы мы с Молдовой потихоньку добавляли все новые и новые направления сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что у белорусской стороны абсолютно нет закрытых тем для сотрудничества с Молдовой.

– Мы сотрудничаем не в плане благотворительности. Любые наши контракты рентабельны, они выгодны и вам, и Беларуси. Мы покупаем то, что вы производите, а мы не производим, – констатировал Александр Лукашенко.

В качестве примера привел сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, в частности, поставки семян кукурузы из Молдовы в Беларусь.

– В этом году 85 центнеров с гектара получили. Но для северной страны, я думаю, это неплохой урожай, - отметил Президент. - Благодаря вашим семенам, совместной работе мы получаем семена для очень важной для нас культуры.

– Мы нашли хорошие направления сотрудничества, не предъявляем никаких предварительных условий друг к другу. Мы воспринимаем Молдову такой, какая она есть, понимаем ваш выбор основных ориентиров. Вы понимаете нас, тоже не ставите никаких предварительных условий. В связи с этим у нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет, – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал, что на недавней встрече с Президентом Украины Петром Порошенко в Гомеле обсуждал в том числе развитие отношений с Молдовой.

– Он мне рассказывал о своем видении развития Молдовы. Я, конечно, переживал за то, чтобы не было препятствий нашему сотрудничеству. Я получил полную поддержку и заверение, что Украина всегда будет способствовать нашему сотрудничеству, – обратил внимание Президент.