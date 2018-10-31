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Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн – Александр Лукашенко

01.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн – Александр Лукашенко
Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

 

– У вас есть возможность еще раз взглянуть на Беларусь, посмотреть, где мы недорабатываем, - это очень важно особенно с точки зрения правительства - и, возможно, найти новые направления сотрудничества, – сказал Александр Лукашенко. – Вы можете найти эти направления, если это будет интересовать Молдову. Мы всегда откликнемся. 
Президент отметил, что при развитии экономического взаимодействия между странами эффективнее определять несколько конкретных направлений или проектов и постепенно реализовывать их. 
– С Молдовой у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, и добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют, –  добавил Глава государства. 
Александр Лукашенко заметил, что на днях было открыто прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом - об этом страны договаривались уже давно. Президент уверен, что рейс будет пользоваться популярностью у граждан обоих государств. 
 
– Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма. Это новое окно возможностей, – считает он. – Желательно, чтобы мы с Молдовой потихоньку добавляли все новые и новые направления сотрудничества.
Глава государства подчеркнул, что у белорусской стороны абсолютно нет закрытых тем для сотрудничества с Молдовой. 
 
– Мы сотрудничаем не в плане благотворительности. Любые наши контракты рентабельны, они выгодны и вам, и Беларуси. Мы покупаем то, что вы производите, а мы не производим, – констатировал Александр Лукашенко. 
В качестве примера привел сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, в частности, поставки семян кукурузы из Молдовы в Беларусь. 
– В этом году 85 центнеров с гектара получили. Но для северной страны, я думаю, это неплохой урожай, - отметил Президент. - Благодаря вашим семенам, совместной работе мы получаем семена для очень важной для нас культуры. 
– Мы нашли хорошие направления сотрудничества, не предъявляем никаких предварительных условий друг к другу. Мы воспринимаем Молдову такой, какая она есть, понимаем ваш выбор основных ориентиров. Вы понимаете нас, тоже не ставите никаких предварительных условий. В связи с этим у нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет, –  заявил белорусский лидер. 
Александр Лукашенко также рассказал, что на недавней встрече с Президентом Украины Петром Порошенко в Гомеле обсуждал в том числе развитие отношений с Молдовой. 
– Он мне рассказывал о своем видении развития Молдовы. Я, конечно, переживал за то, чтобы не было препятствий нашему сотрудничеству. Я получил полную поддержку и заверение, что Украина всегда будет способствовать нашему сотрудничеству, – обратил внимание Президент. 
Президент высказал руководству молдавского правительства слова поддержки в связи с предстоящими в начале 2019 года парламентскими выборами. 
 
– Желаю вам пройти этот период спокойно, а дружественному, уважаемому народу Молдовы - стабильности, спокойствия и движения к процветанию, - добавил Глава государства.
Павел Филип: сотрудничество Беларуси и Молдовы  это конкретные действия
 
Беларусь и Молдова строят сотрудничество, опираясь на конкретные действия. Об этом заявил сегодня премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. 
– Когда мы говорим о сотрудничестве между двумя странами, дипломатических, политических отношениях, простой народ смотрит на это, как на какую-то стандартную фразу, которую слышит по телевизору или в пресс-коммюнике. Но мы показали народу конкретные действия, – сказал Павел Филип.
В пример он привел недавнее открытие прямого авиарейса между столицами двух стран. Молдавский премьер стал одним из первых его пассажиров. 
– Я абсолютно уверен, что он будет загружен. Мы смотрели: и в Кишиневе, и в Минске много хороших стыковок, - заметил он. 
В качестве конкретного направления сотрудничества Павел Филип также отметил поставки белорусской техники в Молдову. 
– Когда смотришь на улицы Кишинева, что ездят белорусские троллейбусы, - вот это конкретные дела, результат хороших отношений между нашими странами, – подчеркнул премьер-министр. 
Он добавил, что во время визита в Беларусь встретился с руководством правительства. Стороны обсудили уже реализуемые проекты и наметили новые перспективные сферы сотрудничества. 
– Есть план действий, следим за каждым конкретным проектом, чтобы они были вовремя исполнены, – отметил Павел Филип.
БелТА.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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