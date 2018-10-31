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СВЕТовые приборы на контроле

01.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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СВЕТовые приборы на контроле

С 29 октября по 9 ноября сотрудники ОГАИ Свислочского РОВД совместно с инспектором Гостехнадзора проводят декаду «Внимание! Самоходная и тракторная техника!».

В этот период инициаторы мероприятия осуществляют контроль за эксплуатацией самоходной и тракторной техники в технически исправном состоянии, особенно внешних световых приборов. Пристальное внимание уделяется транспортным средствам, эксплуатируемым субъектами хозяйствования негосударственной формы собственности и индивидуальными владельцами.

 

Елена КЕДИК.

 
 
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С 29 октября по 9 ноября сотрудники ОГАИ Свислочского РОВД совместно с инспектором Гостехнадзора проводят декаду «Внимание! Самоходная и тракторная техника!».
 
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