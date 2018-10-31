СВЕТовые приборы на контроле





С 29 октября по 9 ноября сотрудники ОГАИ Свислочского РОВД совместно с инспектором Гостехнадзора проводят декаду «Внимание! Самоходная и тракторная техника!».

В этот период инициаторы мероприятия осуществляют контроль за эксплуатацией самоходной и тракторной техники в технически исправном состоянии, особенно внешних световых приборов. Пристальное внимание уделяется транспортным средствам, эксплуатируемым субъектами хозяйствования негосударственной формы собственности и индивидуальными владельцами.

Елена КЕДИК.