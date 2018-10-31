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Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра
01.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Аллеи маленьких хвойных красавиц появились сегодня на территории Молодежного патриотического центра.
Всего коммунальниками было высажено порядка 500 деревьев.
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Аллеи маленьких хвойных красавиц появились сегодня на территории Молодежного патриотического центра. Всего коммунальниками было высажено порядка 500...
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