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Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра

01.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Аллеи маленьких хвойных красавиц появились сегодня на территории Молодежного патриотического центра. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра

Всего коммунальниками было высажено порядка 500 деревьев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60257.php

Более 500 молодых сосен высадили сегодня около Молодежного патриотического центра

 
 
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Аллеи маленьких хвойных красавиц появились сегодня на территории Молодежного патриотического центра. Всего коммунальниками было высажено порядка 500...
 
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