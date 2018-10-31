Российскому рублю прогнозируют крупный обвал до конца года

В России в этом году частный сектор выплатит по внешнему долгу максимум за последние три года — 128 млрд долларов. Ноябрь и декабрь имеют все шансы оказаться рекордными по выплатам. Это может в очередной раз обвалить курс нацвалюты — до 70 российских рублей за доллар и 81 рубль за евро.



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Фото: Reuters

Курс национальной валюты существенно зависит от необходимости обслуживания экспортерами своих внешних обязательств, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, уверен, что скупка банками и компаниями валюты на внутреннем рынке для последующего погашения внешнего долга — не самый сильный удар по рублю. «Гораздо больший риск для рубля представляют внешнеполитические события и ожидания их результатов. Это новый пакет санкций США и анонсированная встреча президентов России и США в ноябре», — говорит Егоров.

По его словам, исход этих двух событий и определит вектор валютного курса до конца года. Возможны два базовых сценария. Первый — «адские санкции» и «плохая встреча» Путина и Трампа в Париже и на саммите G20. «Результат — рубль падает. Курс доллара — около 80 руб.», — считает эксперт.

Второй сценарий — слабые санкции или их отсутствие и конструктивная встреча президентов США и РФ. «Тогда курс национальной валюты останется стабильным приблизительно на тех уровнях, где торгуется сейчас. Для доллара США это 65−66 руб., для евро — 74−75 руб.», — прогнозирует Егоров.

На курс российской валюты до конца года будет влиять целый ряд как позитивных, так и негативных факторов, отмечает Андрей Перекальский, аналитик компании «ФинИст». И декабрьские выплаты частных компаний по внешнему долгу — только один из них.

Факторы, поддерживающие курс рубля: снижение темпов укрепления доллара США на международном валютном рынке, связанное в первую очередь с фиксацией прибыли по ранее открытым длинным позициям и недавней коррекцией на американских фондовых площадках.

«На пользу рублю идет и временное прекращение покупки долларов США нашим ЦБ в интересах Минфина и некоторая стабилизация нефтяных котировок в последние дни», — говорит Перекальский.

Но, по его мнению, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и октябре, носили (и носят) исключительно временный характер. И более того, их действие уже практически исчерпалось.

Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. Например, «адские санкции» со стороны США. «Их действие пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, уже в ближайшие дни», — резюмирует Перекальский.

Это же относится и к валютной паре евро — рубль. Наблюдаемая сейчас «сила» рубля вызвана исключительно кратковременными «сезонными» факторами и временной слабостью американской и единой европейской валют. «В конце текущего года можно ожидать курс доллара и евро к рублю в районе 72,5−73,8 и 80,6−81,8 соответственно», — прогнозирует Перекальский.

Главный удар по рублю уже произошел: в третьем квартале объем платежей по внешнему долгу оказался на 13 млрд выше, чем ожидалось, что и стало одной из основных причин снижения курса рубля, возражает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Он считает, что «весь возможный негатив по этой теме уже включен в стоимость, и для прогнозов по стоимости нацвалюты следует уделить гораздо большее внимание новым санкциям со стороны США и динамике нефтяного рынка».

Как отмечает Мащенко, сейчас валютная выручка экспортеров поддерживает равновесие и позволяет нивелировать негатив от вывода капитала из страны нерезидентами, ожидающими ввода очередного раунда санкций. Тем не менее такие события, как рост буровой активности в США и готовность Саудовской Аравии нарастить добычу, в совокупности с потенциальными проблемами в экономике главного потребителя нефти — КНР — рискуют привести к излишку на сырьевом рынке, что может крайне негативно отразиться на стоимости топлива.

«В итоге курс нацвалюты вполне может снизиться до 70 рублей за доллар и 78 рублей за евро к новому году», — резюмирует эксперт.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются).