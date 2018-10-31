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Стена гомельской школы стала полотном для художника из Пинска
01.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Стена гомельской средней школы №27 стала полотном для художника из Пинска Евгения Сосюры. На бетонном холсте площадью около 170 кв. м Евгений выполнил граффити, где изображено 20 видов птиц, населяющих Гомельский регион.
Автором идеи эстетического и образовательного проекта выступила общественная организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в рамках международной программы технической помощи.
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Стена гомельской средней школы №27 стала полотном для художника из Пинска Евгения Сосюры. На бетонном холсте площадью около 170 кв. м Евгений выполнил граффити, где...
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