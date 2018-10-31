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Участники экологической акции заложат аллею в парке 1000-летия Бреста

01.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси выступило с инициативой о проведении 2 ноября в Бресте акции "Зеленое будущее Беларуси". Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60251.php

Участники экологической акции заложат аллею в парке 1000-летия Бреста

Акция пройдет с целью реализации концепции умного устойчивого развития "Брест: Симбио-Сити 2050" и Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси. Задача мероприятия - развитие экологического просвещения. Во время акции будет заложена аллея в парке 1000-летия города Бреста. Участники также смогут ознакомиться с деятельностью зеленых школ, вопросами зеленого градостроительства, устойчивого управления лесными и водно-болотными экосистемами, развития возобновляемых источников энергии.

Дети и школьники примут участие в мероприятиях по актуальным тематикам природоохранной деятельности (игры "Зеленый город" и "Гороскоп друидов", интерактивная площадка по вопросам экологического просвещения).

Акция проводится Минприроды совместно с Программой развития ООН в Беларуси, Брестским горисполкомом при поддержке проектов международной технической помощи ПРООН/ГЭФ и ПРООН/ЕС "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ", "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь", "Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси".

 
Теги: Брест
 
 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси выступило с инициативой о проведении 2 ноября в Бресте акции "Зеленое будущее Беларуси". Такая...
 
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