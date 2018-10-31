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Белорусские военные проводят инспекцию в Литве и Латвии, чешские – в Беларуси

01.11.2018 16:52 — Разное | Интерфакс  
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Группа военных Беларуси проводит  инспекцию на территории Латвии и Литвы, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"С 29 октября по 2 ноября в рамках двусторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности группа от Республики Беларусь проводит посещения по оценке воинских частей вооруженных сил Латвийской Республики и Литовской Республики", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, в ходе посещений оценивается информация, представленная Латвией и Литвой государствам – участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемых воинских частей.

Кроме того, с 29 октября по 2 ноября в соответствии с двусторонней договоренностью Беларусь посещает инспекционная группа Чехии.

Чехия  проводит инспекцию в/ч 06752 (Мачулищи) и посещает с оценкой 336-й реактивную артиллерийскую бригаду (Осиповичи).

"Целью инспекции является проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Также  оценивается информация, предоставленная Республикой Беларусь государствам – участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года", - отметили в Минобороны.

 
 
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Группа военных Беларуси проводит  инспекцию на территории Латвии и Литвы, сообщили в пресс-службе Минобороны. "С 29 октября по 2 ноября в рамках двусторонних...
 
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