Нацбанк Беларуси констатирует рост инфляционных и девальвационных ожиданий в III квартале

Национальный банк Беларуси (НББ) отмечает рост инфляционных и девальвационных ожиданий со стороны экономических агентов. Одной из основных причин НББ считает внешний шок в виде ослабления российского рубля из-за усиления санкций США в отношении РФ.

"На фоне внешнего шока (ослабления российского рубля относительно других валют вследствие принятия очередных санкций против Российской Федерации) в III квартале 2018 года увеличились девальвационные ожидания экономических агентов", - сказано в ежеквартальном обзоре факторов изменения потребительских цен и тарифов, который готовит и публикует НББ.

По данным Нацбанка, следствием роста девальвационных ожиданий стало существенное снижение чистого предложения валюты со стороны населения (до $6,7 млн в сентябре с $152,4 млн в августе – ИФ) из-за снижения в сентябре относительно августа объемов продажи иностранной валюты населением при сохранении объемов покупки.

"При этом спрос на иностранную валюту в III квартале со стороны предприятий вырос в результате опережающих темпов роста импорта по сравнению с экспортом", - подчеркивают в НББ.

"Все это отразилось на курсовой динамике. Ослабление белорусского рубля по итогам квартала составило 2,3% к доллару США, 0,3% к евро, укрепление к российскому рублю – 3,5%", - сказано в обзоре.

В НББ также отмечают, что на фоне ослабления белорусского рубля и регулярного повышения цен на автомобильное топливо выросли инфляционные ожидания в III квартале 2018 года.

Результаты проводимого Нацбанком опроса населения свидетельствуют, что оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен составила 11,7% в августе 2018 года, что выше уровня предыдущей оценки на 0,3 процентного пункта.

Инфляционные ожидания предприятий также выросли, подчеркивают в НББ. Так, в сентябре доля респондентов, ожидающих ускорения роста потребительских цен в ближайшие 12 месяцев, выросла до 24,6% с 23,2% в июне 2018 года.

Как сообщалось, несмотря на усиление инфляционных процессов Нацбанк не ожидает превышение запланированного на 2018 год уровня инфляции в пределах 6%. После заседания правления 1 ноября НББ объявил, что инфляция по итогам года сложится на текущем уровне, то есть в пределах 5,5-5,6%.