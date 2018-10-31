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Перспективный заказ на подготовку специалистов: координационный совет по кадровой политике планируют создать в Минске
Новости Беларуси. В Минске планируется создать координационный совет по кадровой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало известно на встрече руководства столицы с ректорами ведущих ВУЗов страны.
Университеты нуждаются в перспективном заказе на подготовку специалистов. Какие из них будут востребованы на рынке через десятилетие, необходимо просчитать уже сегодня.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Для нас самая главная задача – чтобы человек, получив профессию, работал по этой профессии, по специальности.
На встрече также обсудили особенности столичного рынка труда, перспективы создания научно-инновационного центра и совершенствование условий приема студентов.
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Перспективный заказ на подготовку специалистов: координационный совет по кадровой политике планируют создать в Минске
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Перспективный заказ на подготовку специалистов: координационный совет по кадровой политике планируют создать в Минске
Новости Беларуси. В Минске планируется создать координационный совет по кадровой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало известно на...
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