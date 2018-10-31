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Уже уехал на гастроли: в Москве произошла драка с участием актёра Даниила Страхова
Новости России. Вечером 31 октября в Москве попал в драку российский актёр Даниил Страхов. Конфликт был снят на видео.
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Побои были зафиксированы в одной из московских больниц. Заявление в полицию актёр писать не стал.
Позже РИА Новости со ссылкой на Художественного руководителя Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова
Даниил Страхов стал известен благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале «Бедная Настя». Актёр также знаком по фильмам «Мы из будущего», «Исаев» и «Грозовые ворота».
Летом 2018 года в одном из московских баров подрался актёр кинофраншизы «Такси».
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Новости России. Вечером 31 октября в Москве попал в драку российский актёр Даниил Страхов. Конфликт был снят на видео. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на...
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