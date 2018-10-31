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«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»
Авто нет, обязательств полно. Минчанка Анна никак не предполагала, что, прикупив новенькую машинку, внезапно окажется в качестве пассажира транспорта общественного, а затем и вовсе на обочине своих прав.
Анна Кулик:
Причём, машина даже изначально не была подготовлена к продаже. Когда мы её приобрели, на это не обратили внимания. Очень много было недочётов, недоделок. И потом уже устраняли, когда начали пользоваться и платить за машину.
Совершенно несчастная обладательница, на первый взгляд, абсолютно нового авто сегодня о своих злоключениях с автодилером готова сигнализировать всеми возможными способами.
Анна Кулик:
Они опять починили, заменили по плану масло. Я один день покаталась, и машина снова встала. Я своим ходом доехала – на 40 км/час. И вот уже месяц прошёл. Они каждый день кормят «завтраками»: что они отправляют какие-то там графики, ждут ответа из Москвы, и последнее заседание якобы было сегодня.
Дефекты в чуде китайского автопрома возникали с завидной регулярностью: разнообразные поломки, поездки в сервисный центр, многочисленные починки.
Спустя полтора года мытарств, терпению минчанки пришёл конец.
Анна Кулик:
Что любопытно, ужасающую трансформацию из сверкающей новым металлом ласточки в побитого жизнью воробья, наблюдал ещё один обладатель новенького авто этой же марки.
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Авто нет, обязательств полно. Минчанка Анна никак не предполагала, что, прикупив новенькую машинку, внезапно окажется в качестве пассажира транспорта...
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