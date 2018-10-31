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«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»

01.11.2018 17:24 — Разное | СТВ  
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Авто нет, обязательств полно. Минчанка Анна никак не предполагала, что, прикупив новенькую машинку, внезапно окажется в качестве пассажира транспорта общественного, а затем и вовсе на обочине своих прав.

«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»

Анна Кулик:
Машину приобрели в Lifan-центр в Минске в 2016 году. И уже в течение первого месяца мы обратились с первой поломкой. Практически каждый месяц либо два были обращения.

То есть, постоянно были какие-то поломки.

Причём, машина даже изначально не была подготовлена к продаже. Когда мы её приобрели, на это не обратили внимания. Очень много было недочётов, недоделок. И потом уже устраняли, когда начали пользоваться и платить за машину.

«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»

Совершенно несчастная обладательница, на первый взгляд, абсолютно нового авто сегодня о своих злоключениях с автодилером готова сигнализировать всеми возможными способами.

Анна Кулик:
Понимая, что средств особенно нет на то, чтобы чинить, и, как мне озвучили, стоимость новой коробки – 3 тысячи евро на тот момент. Поэтому я стала давить на то, что у меня таких денег нет. Я хоть и женщина, но я понимаю, что за 60 тысяч в машине коробка не может «полететь».

Написала одну претензию, вторую.

Они опять починили, заменили по плану масло. Я один день покаталась, и машина снова встала. Я своим ходом доехала – на 40 км/час. И вот уже месяц прошёл. Они каждый день кормят «завтраками»: что они отправляют какие-то там графики, ждут ответа из Москвы, и последнее заседание якобы было сегодня.

«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»

Дефекты в чуде китайского автопрома возникали с завидной регулярностью: разнообразные поломки, поездки в сервисный центр, многочисленные починки.

Недостатки один за другим обнаруживали себя.

Спустя полтора года мытарств, терпению минчанки пришёл конец.

Анна Кулик:
Я, вообще, просто хочу уже избавиться от этой машины. Потому что я понимаю, что если сейчас ответ из Москвы придёт о том, что они пойдут мне навстречу и починят опять уже бесплатно, то я понимаю, что через месяц эта машина опять будет у них в ремонте. А мне ещё до следующего августа выплачивать. И соответственно, через год машина вообще встанет, потому уже очень много видно некачественных всех неполадок. Поэтому я хотела бы разорвать договор. Я обращалась в общество защиты прав потребителей, и мне сказали, что на сегодня самым правильным решением будет отказаться от неё.

Что любопытно, ужасающую трансформацию из сверкающей новым металлом ласточки в побитого жизнью воробья, наблюдал ещё один обладатель новенького авто этой же марки.

«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»

Тот же центр, тот же продавец и те же проблемы.

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Теги: Минск
 
 
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Авто нет, обязательств полно. Минчанка Анна никак не предполагала, что, прикупив новенькую машинку, внезапно окажется в качестве пассажира транспорта...
 
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