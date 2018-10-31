Ученые рассказали о пользе удаления аппендикса

Ученые из исследовательского института Ван Андела в США выяснили, что люди с удаленным аппендиксом в меньшей степени подвержены развитию болезни Паркинсона. Научная работа об этом опубликована в журнале Science Translational Medicine, кратко об исследовании сообщает Science Mag .



Фото: press.lv

После изучения медицинских данных 1,7 млн исследователи установили, что риск развития болезни снижался на 19% после удаления аппендикса. В случае, если болезнь Паркинсона все же поражала такого человека, это происходило в среднем на 3,6 года позже тех людей, у кого этот рудиментарный орган удален не был.

По мнению авторов работы, аппендикс может служить резервуаром для белка альфа-синуклеина, который обнаруживается в мозгу людей с болезнью Паркинсона и связан с гибелью нейронов.

Роль альфа-синуклеина в развитии болезни до конца не определена. Согласно предыдущим исследованиям, он является главным компонентом специфичных для болезни Паркинсона телец Леви — патогенных белковых образований внутри нейронов.

Правда, людям с генетической предрасположенностью к болезни Паркинсона удаление аппендикса не помогает. Также оно не дает эффекта для тех, кто проходит через эту процедуру в позднем возрасте.