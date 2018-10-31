ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые рассказали о пользе удаления аппендикса

01.11.2018 17:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из исследовательского института Ван Андела в США выяснили, что люди с удаленным аппендиксом в меньшей степени подвержены развитию болезни Паркинсона. Научная работа об этом опубликована в журнале Science Translational Medicine, кратко об исследовании сообщает Science Mag.


Фото: press.lv

После изучения медицинских данных 1,7 млн исследователи установили, что риск развития болезни снижался на 19% после удаления аппендикса. В случае, если болезнь Паркинсона все же поражала такого человека, это происходило в среднем на 3,6 года позже тех людей, у кого этот рудиментарный орган удален не был.

По мнению авторов работы, аппендикс может служить резервуаром для белка альфа-синуклеина, который обнаруживается в мозгу людей с болезнью Паркинсона и связан с гибелью нейронов.

Роль альфа-синуклеина в развитии болезни до конца не определена. Согласно предыдущим исследованиям, он является главным компонентом специфичных для болезни Паркинсона телец Леви — патогенных белковых образований внутри нейронов.

Правда, людям с генетической предрасположенностью к болезни Паркинсона удаление аппендикса не помогает. Также оно не дает эффекта для тех, кто проходит через эту процедуру в позднем возрасте.

Читайте также: Экспресс-тест по химии. Десять простых вопросов из школьной программы

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые считают альфа-синуклеин главным молекулярным маркером болезни Паркинсона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь и Молдова должны выйти на товарооборот в $500 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика