Раскрыта тайна строительства египетских пирамид

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Обнаружено устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, строили пирамиды.

Группа ученых из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии обнаружила в одном из карьеров близ Луксора следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Согласно оценкам ученых, устройству не менее 4,5 тысячи лет, сообщает РИА Новости .

Гипотеза о том, что египтяне использовали некие устройства для возведения пирамид, существовала давно. Однако вещественное подтверждение ей удалось найти только сейчас.

Возможно, находка, наконец, окончательно ответит на вопрос, как египтяне смогли построить столь грандиозные сооружения. Крупнейшая — пирамида Хеопса, единственное сохранившееся из семи чудес света.