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«Однажды в России» покажут в Минске!

01.11.2018 17:40 — Разное | Аргументы и факты  
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«Однажды в России» покажут в Минске!
Фото из открытых источников

Актеры социально-юмористического телевизионного шоу «Однажды в России» приедут в Минск весной 2019 года, чтобы порадовать зрителей полюбившимися миниатюрами и новыми шутками, а также отпраздновать пятилетний юбилей программы!

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«Однажды в России» - это яркий калейдоскоп скетчей и миниатюр на самые злободневные темы, близкие каждому жителю не только России, но и Беларуси. В героях вы легко узнаете тех людей, которые окружают вас ежедневно: недовольных тёщ, непослушных детей, шумных соседей, хамоватых водителей и прочих до боли знакомых персонажей. Актеры шоу легко перевоплощаются в своих героев, что заставляет зрителей смеяться до слез.

На какие только темы не шутили в «Однажды в России» за 5 лет! Для актеров и создателей шоу как будто не существует географических границ и временных рамок. Их герои легко меняют эпохи и страны, а за один день зритель может побывать на жарком курорте, в кабинете у врача, в полицейском участке или придорожном кафе – иными словами, везде, куда судьба может занести человека!

Посмеяться от души и окунуться в мир острой сатиры и юмора предлагают вам актеры «Однажды в России» 3 марта в КЗ «Минск». Приходи и проведи вечер в отличной компании!

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте kvitki.by, ticketpro.by, а также в кассах КЗ Минск.

Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Актеры социально-юмористического телевизионного шоу «Однажды в России» приедут в Минск весной 2019 года.
 
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