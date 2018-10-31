



Собрание работников УСП «Трест «Реммонтажстрой», состоящих в Независимом профсоюзе





Организация Белорусского Независимого профсоюза (БНП) «Реммонтажстрой» почти 25 лет действовала в составе Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий». Но недавно в результате аутсорсинга подразделение было выделено в статус дочернего предприятия.





Из-за очередного отказа городских властей зарегистрировать профсоюзную организацию БНП, Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» и члены профсоюза из УСП «Трест «Реммонтажстрой» решили добиваться проведения в Солигорске пикетов.





– Мы неоднократно обращались и к председателю райисполкома Поскробко, и к его заместителю Страпко за разъяснением, что же мы не соблюли. Ответ был один: «не согласны – обращайтесь в суд. Мы вам не обязаны разъяснять», – объяснил ситуацию председатель БНП Николай Зимин.





– Мы уверены в том, что все эти проблемы созданы искусственно, чтобы не допустить регистрации организации, – отметил председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов.





Кроме того, Ассоциация профсоюзов БКДП приняла решение поддержать монтажников Солигорска. Ее руководство подаст заявку на проведение пикета у здания Министерства юстиции.