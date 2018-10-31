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Искусственный интеллект добрался до таможни

01.11.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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На границах некоторых стран работники таможни начали тестировать специальную электронную систему, помогающую им определить потенциальных преступников.

Как пишет replyua.net, ссылаясь на ICTV, странами-экспериментаторами стали Латвия, Венгрия и Греция. 



Название указанной системы звучит как iBorderCtrl. Она работает по принципу детектора лжи. 

Теперь, купив билет для пересечения границы на определенном виде транспорта, человек обязан пройти тест. Вопросы будут достаточно простыми и иногда могут повторяться. Суть всего процесса заключается больше не в правильности ответов, данных человеком, а в его эмоциональном состоянии. 

Стоит отметить, что тестирование предусматривает наличие камеры у будущего пассажира. Искусственный интеллект будет следить за мимикой респондента, а также движениями. По мнению специалистов, именно они способны выдать негативно настроенного человека. 

Причиной внедрения данной программы стала слишком большая загруженность представителей таможни. Именно этот фактор не даёт работникам более детально изучить цель перелётов пассажиров. Такая ситуация может привести к негативным последствиям, чего нельзя допустить. 

 
 
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На границах некоторых стран работники таможни начали тестировать специальную электронную систему, помогающую им определить потенциальных преступников.
 
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