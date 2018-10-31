﻿ Гиркин о Лукашенко: У немцев он стал бы полицаем. Порода такая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гиркин о Лукашенко: У немцев он стал бы полицаем. Порода такая

01.11.2018 17:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко, если бы родился в другое время, стал бы у немцев старостой или полицаем, считает символическая фигура «русского мира» и экс-командующий российских боевиков на востоке Украины в 2014 году Игорь Гиркин «Стрелков».

Таким образом популярный в антибелорусских и антиукраинских кругах Гиркин, полковник Федеральной службы безопасности России в запасе, охарактеризовал главу Беларуси в ответ на озвученные им предложения направить белорусских миротворцев в Донбасс, передает Белсат.

Сейчас Украина не контролирует аннексированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей, которые заняты российскими боевиками. Через неподконтрольную Украине границу боевики получают от России кадровый персонал, танки, другую бронетехнику, стрелковое оружие, автотранспорт, топливо, патроны, снаряды, ракеты, униформу и медикаменты.

Благодаря этой поддержке никем в мире не признанные так называемые «ДНР» и «ЛНР» до сих пор существуют, и на востоке Украины продолжается война.

31 октября Лукашенко озвучил предложение отправить белорусских миротворцев в этот регион.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», – сказал Лукашенко.

Именно на эти слова Гиркин отреагировал оскорбительной для человека с советскими стереотипами репликой: «Лука? Да Бог с ним… Практически уверен, если бы он родился в другое время, то был бы у немцев старостой или полицаем. Порода такая».


Ранее Гиркин неоднократно заявлял, что Беларусь нужно лишить независимости и присоединить к России. Такие же соображения озвучивались активистами пророссийских организаций и групп в Беларуси, а также определенными околокремлевскими кругами, в том числе официальными структурами при элитном Московском государственном институте международных отношений.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, если бы родился в другое время, стал бы у немцев старостой или полицаем, считает символическая фигура «русского мира» и экс-командующий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые рассказали о пользе удаления аппендикса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика