|
Гиркин о Лукашенко: У немцев он стал бы полицаем. Порода такая
Александр Лукашенко, если бы родился в другое время, стал бы у немцев старостой или полицаем, считает символическая фигура «русского мира» и экс-командующий российских боевиков на востоке Украины в 2014 году Игорь Гиркин «Стрелков».
Таким образом популярный в антибелорусских и антиукраинских кругах Гиркин, полковник Федеральной службы безопасности России в запасе, охарактеризовал главу Беларуси в ответ на озвученные им предложения направить белорусских миротворцев в Донбасс, передает
Сейчас Украина не контролирует аннексированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей, которые заняты российскими боевиками. Через неподконтрольную Украине границу боевики получают от России кадровый персонал, танки, другую бронетехнику, стрелковое оружие, автотранспорт, топливо, патроны, снаряды, ракеты, униформу и медикаменты.
Благодаря этой поддержке никем в мире не признанные так называемые «ДНР» и «ЛНР» до сих пор существуют, и на востоке Украины продолжается война.
31 октября Лукашенко озвучил предложение отправить белорусских миротворцев в этот регион.
«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», – сказал Лукашенко.
Именно на эти слова Гиркин отреагировал оскорбительной для человека с советскими стереотипами репликой: «Лука? Да Бог с ним… Практически уверен, если бы он родился в другое время, то был бы у немцев старостой или полицаем. Порода такая».
Ранее Гиркин неоднократно заявлял, что Беларусь нужно лишить независимости и присоединить к России. Такие же соображения озвучивались активистами пророссийских организаций и групп в Беларуси, а также определенными околокремлевскими кругами, в том числе официальными структурами при элитном Московском государственном институте международных отношений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, если бы родился в другое время, стал бы у немцев старостой или полицаем, считает символическая фигура «русского мира» и экс-командующий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)