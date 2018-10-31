Гиркин о Лукашенко: У немцев он стал бы полицаем. Порода такая

Белсат. Таким образом популярный в антибелорусских и антиукраинских кругах Гиркин, полковник Федеральной службы безопасности России в запасе, охарактеризовал главу Беларуси в ответ на озвученные им предложения направить белорусских миротворцев в Донбасс, передает





Сейчас Украина не контролирует аннексированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей, которые заняты российскими боевиками. Через неподконтрольную Украине границу боевики получают от России кадровый персонал, танки, другую бронетехнику, стрелковое оружие, автотранспорт, топливо, патроны, снаряды, ракеты, униформу и медикаменты.





Благодаря этой поддержке никем в мире не признанные так называемые «ДНР» и «ЛНР» до сих пор существуют, и на востоке Украины продолжается война.





31 октября Лукашенко озвучил предложение отправить белорусских миротворцев в этот регион.





«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», – сказал Лукашенко.





Именно на эти слова Гиркин отреагировал оскорбительной для человека с советскими стереотипами репликой: «Лука? Да Бог с ним… Практически уверен, если бы он родился в другое время, то был бы у немцев старостой или полицаем. Порода такая».









Ранее Гиркин неоднократно заявлял, что Беларусь нужно лишить независимости и присоединить к России. Такие же соображения озвучивались активистами пророссийских организаций и групп в Беларуси, а также определенными околокремлевскими кругами, в том числе официальными структурами при элитном Московском государственном институте международных отношений.