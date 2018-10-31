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Граф Прушинский: За погибших надо молиться…

01.11.2018 17:18 — Разное | Партизан  
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Граф Александр Прушинский предложил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и послам европейских стран принять участие в богослужении, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны.

Граф Прушинский: За погибших надо молиться…
-- Я всем разослал письма с приглашением принять участие в богослужении, которое состоится 11 ноября в 17 часов вечера в Красном костеле, -- рассказал граф Прушинский "Белорусскому партизану". – Причем приглашение Макею вручил в руки его помощнице – чтобы министр его наверняка получил. 

Мне кажется очень важным почтить память тех, кто погиб во время Первой мировой войны. Тем более такая дата – 100 лет! Всегда нужно молиться за тех, кто погиб.

Еще я предложил министру иностранных дел по этому случаю 11 ноября в 12 часов дня провести торжественное возложение цветов к памятнику на площади Победы.

Надеюсь, власть откликнется на мое предложение – сам я такое мероприятие организовать не смогу. А вот богослужение в Красном костеле заказал за свои деньги. Приходите!..

Кто такой?

Граф Александр Прушинский родился в 1934 году в имении Рогозница на Гродненщине, после долгих лет жизни в Канаде в начале 90-х приехал в Беларусь. Пытался участвовать в первых президентских выборах, но не смог зарегистрироваться из-за отсутствия белорусского гражданства, которое получил лишь несколько лет назад. 

Позже он неоднократно выдвигал свою кандидатуру на парламентских и президентских выборах. Например, в 2010 году выдвигался в Мингорсовет от БХД.

В 2010 году на президентских выборах граф напомнил о себе оригинальной позицией — он предложил определить единого кандидата от объединенной оппозиции с помощью лотереи. Эпатажный политик говорит, что собственноручно написал программу развития Беларуси на ближайшие десятки лет, которая приведет к экономическим успехам.

Прушинский был четырежды женат, у него пятеро детей, младшему ребенку – 15 лет. Нынешняя жена моложе графа почти в два раза.

На вопрос, чем можете доказать, что вы самый настоящий граф, Прушинский отвечает так: "Даже Сталин в декабре 1941 года в разговоре с моим отцом обращался к нему как к графу. Среди моих предков в Первой Речи Посполитой был воевода из Украины. На этом основании часть семьи (та, что была на территории Речи Посполитой под властью Австрии) получила графский титул. Остальные получили его от Папы Римского, титул был признан в Петербурге. В нашем имении в Рогознице, когда я приехал туда в 1970 году, старшие так ко мне обращались, а мои ровесники, с которыми я дружил, звали просто Алесь".

 
 
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Граф Александр Прушинский предложил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и послам европейских стран принять участие в богослужении, посвященном...
 
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