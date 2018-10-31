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"Славянский базар" возглавил 30-летний профсоюзный функционер

01.11.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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Генеральным директором Центра культуры "Витебск" и директором "Славянского базара" с 1 ноября назначен Глеб Лапицкий.

Об этом "Нашей ниве" рассказала начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиёнок:

"Действительно, Глеб Александрович возглавил центр культуры "Витебск". Если бы вы знали его биографию, не возникло бы никаких вопросов, почему столь высокую должность доверили такому молодому человеку".

До Лапицкого "Славянский базар" начиная с 2013 года возглавлял Александр Сидоренко, который покинул этот пост месяц назад.



Глеб Лапицкий родился в 1988 году в Витебске.

Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, затем Белорусский государственный университет культуры и искусств. Сейчас учится в Академии управления.

До последнего назначения работал начальником главного управления по культуре и общественной работе аппарата в Федерации профсоюзов Беларуси. Женат, имеет двоих детей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Генеральным директором Центра культуры "Витебск" и директором "Славянского базара" с 1 ноября назначен Глеб Лапицкий.
 
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