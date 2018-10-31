"Славянский базар" возглавил 30-летний профсоюзный функционер

Нашей ниве " рассказала начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиёнок: Об этом "" рассказала начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиёнок:





"Действительно, Глеб Александрович возглавил центр культуры "Витебск". Если бы вы знали его биографию, не возникло бы никаких вопросов, почему столь высокую должность доверили такому молодому человеку".





До Лапицкого "Славянский базар" начиная с 2013 года возглавлял Александр Сидоренко, который покинул этот пост месяц назад.













Глеб Лапицкий родился в 1988 году в Витебске.





Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, затем Белорусский государственный университет культуры и искусств. Сейчас учится в Академии управления.





До последнего назначения работал начальником главного управления по культуре и общественной работе аппарата в Федерации профсоюзов Беларуси. Женат, имеет двоих детей.