Как выглядел изнутри дом судьи из Салема, отправлявшего ведьм на костер: точную копию продают

В Сэндвиче, штат Массачусетс, выставили на продажу точную копию дома, в котором жил судья Джонатан Корвин, сжегший в 17 веке в Салеме 19 человек по обвинению в колдовстве. Мало того что внешне дом — копия его жилища, он еще и обставлен мебелью той эпохи.



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Копия салемского дома построена в 1984 году. В ней любовно воспроизведены и крыши, и фасад, и большая центральная каминная труба, и сами камины. Тут они, правда, газовые. Есть и современные удобства, которые не могли и вообразить четыре века назад — санузлы, джакузи, современная кухня.

Дверь под потолком — тоже из прошлого.



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Ценитель мог бы добавить мрачности дому, сменив мягкий текстиль на суровые домотканые полотна.

Кстати, внешне копия дома 17 века выглядит даже модно.



Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Дом продает известное международное агентство Sotheby’s International Realty, цена заявлена для американских ценителей вполне приемлемая — 725 тысяч долларов.