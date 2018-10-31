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Как выглядел изнутри дом судьи из Салема, отправлявшего ведьм на костер: точную копию продают

01.11.2018 18:03 — Разное | Tut.by  
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В Сэндвиче, штат Массачусетс, выставили на продажу точную копию дома, в котором жил судья Джонатан Корвин, сжегший в 17 веке в Салеме 19 человек по обвинению в колдовстве. Мало того что внешне дом — копия его жилища, он еще и обставлен мебелью той эпохи.


Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Копия салемского дома построена в 1984 году. В ней любовно воспроизведены и крыши, и фасад, и большая центральная каминная труба, и сами камины. Тут они, правда, газовые. Есть и современные удобства, которые не могли и вообразить четыре века назад — санузлы, джакузи, современная кухня.

Дверь под потолком — тоже из прошлого.


Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Ценитель мог бы добавить мрачности дому, сменив мягкий текстиль на суровые домотканые полотна.

Кстати, внешне копия дома 17 века выглядит даже модно.


Фото: Lauren Clough для Sotheby’s International Realty

Дом продает известное международное агентство Sotheby’s International Realty, цена заявлена для американских ценителей вполне приемлемая — 725 тысяч долларов.

 
 
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