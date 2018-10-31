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Как выглядел изнутри дом судьи из Салема, отправлявшего ведьм на костер: точную копию продают
В Сэндвиче, штат Массачусетс, выставили на продажу точную копию дома, в котором жил судья Джонатан Корвин, сжегший в 17 веке в Салеме 19 человек по обвинению в колдовстве. Мало того что внешне дом — копия его жилища, он еще и обставлен мебелью той эпохи.
Копия салемского дома построена в 1984 году. В ней любовно воспроизведены и крыши, и фасад, и большая центральная каминная труба, и сами камины. Тут они, правда, газовые. Есть и современные удобства, которые не могли и вообразить четыре века назад — санузлы, джакузи, современная кухня.
Дверь под потолком — тоже из прошлого.
Ценитель мог бы добавить мрачности дому, сменив мягкий текстиль на суровые домотканые полотна.
Кстати, внешне копия дома 17 века выглядит даже модно.
Дом продает известное международное агентство Sotheby’s International Realty, цена заявлена для американских ценителей вполне приемлемая — 725 тысяч долларов.
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Внутри - мебель 17 века.
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