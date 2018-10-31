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Президент Туркменистана продемонстрировал правительству навыки штангиста
Гурбангулы Бердымухамедов
На заседании Кабинета министров 26 октября правительство обсудило подготовку к чемпионату мира по тяжелой атлетике. ЧМ-2018 проходет 1-10 ноября в Ашхабаде, передает
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал членам правительства навыки штангиста.
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