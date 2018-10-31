Согласны ли белорусы по приказу Лукашенко взять в руки оружие



Скриншот с опроса Еврорадио

“Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьём придётся встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, разве обойдусь только той структурой и системой, которая создана в Вооружённых Силах и милиции? Нет. Нам придётся раздать каждому (прежде всего, мужику, да и девушке) оружие, чтобы защитить — хорошо, нет — Родину, себя и свою семью, своих детей”.

Журналисты Еврорадио спросили у прохожих на минских улицах, нужно ли им оружие и что с ним делать.