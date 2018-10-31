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Как белорусы будут отдыхать в ноябре и декабре

01.11.2018 17:24 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Праздничные дни, а также переносы рабочих дней уже утверждены.

В ноябре белорусы смогут отдохнуть на один день больше – 7 ноября, который выпадает на среду, пишет «Брестская газета».

В декабре в связи с католическим Рождеством 24 и 25 декабря в стране объявлены выходными днями. Рабочий день с понедельника 24 декабря переносится на субботу 22 декабря.

Кроме того, еще одним выходным днем будет 31 декабря, который выпадает на понедельник. За этот день белорусам придется отработать в субботу 29 декабря.

Организации в зависимости от специфики своей работы могут перенести рабочие дни по-иному в соответствии с законодательством страны.

 
 
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Праздничные дни, а также переносы рабочих дней уже утверждены.
 
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