В СДЮШОР-5 Пинска – новый руководитель

На должность директора учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 5 г. Пинска» назначен ХЛУД Владимир Павлович. Родился в д. Вегута Лунинецкого района в 1968 году. Образование высшее. В 2003 году окончил учреждение образования «Белорусская государственная академия физической культуры» по специальности «физическая культура и спорт».

Имеет высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя, звание «Мастер спорта международного класса Республики Беларусь» по тяжелой атлетике. Участник Олимпийских игр в Атланте 1996 года. Является судьей «Международной категории».

Последняя занимаемая должность - старший тренер-преподаватель по тяжелой атлетике учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 5 г. Пинска».

Пинский вестник