Как наверняка испортить себе рабочую карму

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Вы из тех, кто любит сложности и хочет сделать свой путь к работе мечты максимально трудным? Тогда эти советы для вас.

Идея этого поста появилась после полного усталости восклицания одного известного эйчара.



- Вы мне врете, вы постоянно мне врете, — причитала она. — За годы своей работы я получила несколько десятков тысяч резюме и из них, если повезет, только 10% было абсолютно честными.



Вы из тех, кто любит сложности и хочет сделать свой путь к работе мечты максимально трудным? Тогда у нас есть, что вам посоветовать при подготовке резюме:



1. Пишете ненастоящую причину ухода. Вместо "меня попросили" пишите "в компании больше не было перспектив для развития, я выполнил все обязательства, в компании сменился вектор развития". Пусть все знают, что вы растете семимильными шагами, компаниям за вами просто не угнаться.



2. Приписывайте единоличное авторство тем проектам, которые делала команда и вы, вероятнее всего, были в них не главным. Какая разница, всем же понятно, что вы лучше всех и без вас все равно ничего бы не вышло.



3. Завышайте показатели успеха, их же все равно не проверить. Наверное...



4. Завышайте свои деньги. Просто потому, что на прошлой работе вас недооценивали, вы определенно стоите больше, чем вам платили, а то, что у вас уволили за невыполнение рабочих обязанностей — недоразумение.



Вот так вот просто. Следуйте этим советам, и дорога ваша будет невыносима.



Нет, мы не рассматриваем вопрос лжи с точки зрения морали — все мы люди, и кто тут без греха? Большинство людей, помещая в свои резюме заведомо ложную информацию, действительно искренне считают, что ничего в этом нет.



Их девиз: "Не врем, а приукрашиваем"



Но, к сожалению, гонясь за такой сомнительной красотой в резюме, соискатели собственноручно портят себе рабочую карму. Обман рано или поздно, но вскрывается всегда — и это может нанести непоправимый вред профессиональной репутации и будущим шансам устроиться на хорошую работу.



Как эйчары узнают правду? Просто!



1. Эйчары звонят вашим руководителям и сослуживцам и задают вопросы, собирая референсы. А какую должность занимал Петя и почему он ушел? А что за проекты вел? В чем силен и в чем слаб? Какие у него были конфликты? И так далее. Вопросов этих не менее 20-30. Поверьте, постепенно люди рассказывают все.



2. Эйчары звонят вашим партнерам по бизнесам и узнают, действительно ли они довольны, действительно ли так успешен был проект, о котором вы говорите.



3. Эйчары покупают исследования по текущим зарплатам. А еще, учитывая общее количество собеседующихся, эйчары всегда знают инсайды про зарплаты в конкретных компаниях. И если бонус там 7% от зарплаты, а вы утверждаете, что 30%, эйчар засомневается и будет перепроверять вас еще пристальнее.



4. Эйчары гуглят. В конце концов, информация в поисковиках — великая вещь.



Дальше действуют железные правила:



- Не верить одному источнику, люди бывают предвзяты. Эйчары собирают как минимум три разных источника.



- Никогда не учитывать мнение эйчаров и пиарщиков, их задача — продавать имидж, а не говорить правду о кандидате.



- Никогда не расспрашивать родственников, это вопрос этики, как в судах.

- С сомнением относиться к хвалебным одам от бывших работодателей. Они говорят о вас восторженно, но при этом отпускают из компании? А не хотят ли они вас навязать просто для того, чтобы не платить 3 оклада по соглашению сторон?



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как наверняка испортить себе рабочую карму Вы из тех, кто любит сложности и хочет сделать свой путь к работе мечты максимально трудным? Тогда эти советы для вас.

И да, презумпции невиновности для кандидатов не существует. Если человек говорит, что он молодец, а вокруг все говорят, что проект запорот — верить будут не вам, а трем источникам.Вот и думайте, стоит ли игра свеч или, возможно, есть смысл просто качественно подготовиться и устроиться на работу без вранья, а действительно за реальные заслуги и достижения? В конце концов, научиться писать продающее резюме, в котором вы не завалитесь на вранье, не так сложно.