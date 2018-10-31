Всемирный день вегана: пять вещей, о которых вы могли не знать

В диете веганов вообще нет продуктов животного происхождения: ни курицы, ни рыбы, ни яиц, ни меда.



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Веганство касается не только еды, а вообще всего, что потребляет человек: поскольку философия веганов ставит целью полностью отказаться от использования животных, они также не любят одежду из кожи, вещи из древесины, шерсть и иногда даже жемчуг.

Веганство требует серьезной отдачи, но это, кажется, никого не пугает. Во многих странах диета набирает популярность, а продажи веганских продуктов во всем мире выросли до рекордных объемов.

В интернете становятся все более модными диеты из растительных продуктов, ленты соцсетей заполнены красивыми фотографиями веганских блюд.

Первого ноября мир отмечает Всемирный день вегана. Мы собрали для вас пять фактов, которые вы могли не знать о веганстве и его философии.

1. История веганства

В 1944 году британец Дональд Уотсон учредил в Лондоне первое Веганское общество. Уотсон сам придумал термин «веган», чтобы обозначить вегетарианцев, не употребляющих молоко и яйца.

На это Уотсона, убежденного вегетарианца, подтолкнула жестокость молочной промышленности по отношению к животным. Но полный отказ от животных продуктов первым придумал не он.



Источник: pixabay.com

Идея отказа от мяса существовала в древней Индии и некоторых средиземноморских странах еще 2500 годами ранее.

Колин Спенсер в своей книге «История вегетарианства» находит истоки этой философии в Индии, где отказ от мяса «принят в рамках религии индуизма и неизбежно связан с образом священной коровы и концепцией переселения душ».

Буддисты, индуисты и джайнисты тоже были сторонниками вегетарианства, считая, что человек не должен причинять боль другим животным.

Из знаменитых европейцев вегетарианцем был греческий математик и философ Пифагор Самосский, живший примерно в 500-х годах до нашей эры. Он был сторонником идеи мира между биологическими видами.

«Что за ужасная мерзость: кишками — кишок поглощенье!

Можно ль откармливать мясом и кровью существ нам подобных

жадное тело свое и убийством другого созданья, — смертью чужою — поддерживать жизнь?»

Так описывал учение Пифагора другой античный автор, Овидий, в своих «Метаморфозах» (цитата по переводу А. П. Барыковой).

До того как слово «вегетарианство» прочно вошло в употребление, об отказавшихся от мяса людях говорили, что они следуют «пифагорейской диете».

2. Здоровье

Как показывает недавно проведенное компанией Mintel в Британии исследование, около 49% британских веганов стали таковыми по причинам, связанным со здоровьем.

Существует немало исследований, из которых следует, что употребление красного мяса (например, говядины) или переработанного мяса (сосисок и колбасы) повышает риск возникновения рака.



Александра Квиткевич, TUT.BY

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения включила переработанное мясо в список канцерогенов и выпустила рекомендацию: «здоровая диета с высоким содержанием клетчатки и большим количеством фруктов и овощей может снизить риск заболевания определенными видами рака».

Так правда ли, что переход на вегетарианскую диету сделает вас более здоровым?

Из недавних исследований , сравнивавших состояние здоровья вегетарианцев и веганов с «мясоедами», следует, что это действительно так. Но хотя здоровье вегетарианцев и веганов действительно оказалось лучше, это не значит, что растительная диета обязательно продлит вам жизнь.

К тому же результаты этих исследований могут просто означать, что здоровье у веганов крепче, потому что они в целом больше о нем заботятся.

В любом случае стоит сказать, что несмотря на то, что Дональд Уотсон скончался в почтенном возрасте 95 лет, многие сегодня скептически относятся к идее о том, что отказ от животных продуктов полезен для здоровья.

Это может быть обусловлено тем, что веганство связывают с риском недостатка витамина D, важного для здоровья костных тканей, витамина B12, необходимого кровеносной и нервной системам, и йода, критически важного для работы мозга и щитовидной железы.

Чтобы компенсировать недостаток этих веществ, веганам рекомендуют принимать витамины и биодобавки.



Источник: pixabay.com

3. Окружающая среда

Парадоксально, но одновременно с популярностью веганской диеты в мире растет потребление мяса. По мере того, как страны с большим населением, такие как Индия и Китай, богатеют, их население начинает есть больше животных продуктов.

Авторы недавних докладов ООН, изучающие рост населения Земли и его влияние на потребление естественных ресурсов, приходят к выводу, что если к 2050 году мы не начнем производить «на 70 процентов больше продовольствия», еда просто кончится.

Исследования показывают, что мясо-молочное фермерство — серьезный источник тепличных газов. Животные производят метан, который вредит озоновому слою планеты.

В 2013 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что 14,5% всего парникового газа в мире — это побочный продукт фермерских хозяйств. Это сравнимо с выделениями всех автомобилей, самолетов и поездов мира вместе взятых — такое сравнение приводила тогда Би-би-си.

В 2016 году исследование Оксфордского университета показало, что по мере того как земледелие развивается, чтобы прокормить постоянно увеличивающееся население, количество производимого фермами парникового газа может достигнуть опасного уровня.



Александра Квиткевич

Также надо учесть, что производство мяса — дело ресурсоемкое. Как пишет Джон Роббинс в своей книге «Революция еды», чтобы произвести 450 граммов салата, нужно 104 литра воды, а для производства 450 граммов говядины — уже 23 700 литров.

По оценке ООН, сегодня в мире живет около семи миллиардов человек. К 2050 году это число вырастет до 9,2 млрд, считают в организации.

Точное количество веганов в мире пока не подсчитывали, но по примерным оценкам соответствующих ассоциаций, цифры варьируются от 550 до 950 миллионов человек.

Критики считают, что веганство — это просто дань моде, но сами веганы настаивают, что это принципиально иной стиль жизни, более ответственный и разумный.

4. Процветающий бизнес

По данным Global Data Report, только в США за последние три года количество веганов выросло более чем на 600%. В Британии, по данным Веганского общества, оно увеличилось на 400% за десять лет.

Веганство стало глобальной индустрией, которая влияет на мир: в прошлом году мировой спрос на еду, не содержащую мяса, вырос почти в десять раз, веганству прочат место главного диетического тренда нынешнего года.

Соцсети, такие как инстаграм, где красивые и здоровые фудблогеры предлагают испытать их диетические формулы, стали идеальной платформой для запуска веган-проектов и связанных с веганством предприятий. В соцсети сегодня насчитывается более 92 миллионов постов на тему веганства.

Крупные продовольственные корпорации тоже не обходят вниманием растительную диету. Одна из крупнейших компаний мира Nestle признала, что спрос на растительную еду будет расти, а мода на веганство «проживет долго».



Александра Квиткевич, TUT.BY

Топ-менеджеры компании заверили инвесторов, что смогут обеспечить «самый большой рост объема [производимых веганских продуктов] в индустрии». Все это означает, что веганство перестало быть нишевой диетой.

В секторе доставки еды популярность веганских блюд тоже растет, об этом говорит международная компания по доставке из ресторанов Just Eat, называя веганство трендом 2018 года.

Прозорливые бизнесмены выходят на рынок веганских продуктов в попытках захватить новый сегмент. Некоторым это удается. Индустрия веганского сыра, про которую все время шутили в последние годы, к 2020 году должна достигнуть объема в 4 млрд долларов. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

5. Темная сторона веганского экстремизма

В основе веганского движения со времени его зарождения была любовь к животным и окружающей среде, но в последние годы вокруг веганства все больше скандалов и критики.

Некоторые фермеры и мясники страдают от рук радикальных защитников животных, уродующих витрины их магазинов. Эту практику осуждают повсеместно.

«Когда вас обзывают убийцами и насильниками, это выходит за рамки по ряду довольно очевидных причин», — говорит фермер Элисон Во из Британии.



Источник: pixabay.com

В беседе с Би-би-си Во рассказывает, что из-за ее работы ей грозили смертью. С другими фермерами такое тоже происходит, говорит она.

«Люди пытаются взять штурмом мясной рынок, рисуют граффити… Это уже слишком — люди начинают опасаться за безопасность своих животных по ночам».

Одно из таких зоозащитных движений, организация Safe Movement, утверждает, что никогда не прибегает к насилию в ходе своих кампаний. В Британии у Save Movement 42 ячейки, по всему миру их 100.

Активисты движения проводят пикеты у скотобоен и добиваются всемирного отказа от мяса, распространяя картинки в интернете.

Веганов упрекают в лицемерии, потому что многие из них продолжают употреблять авокадо, брокколи и миндаль. Веганы-пуристы считают, что эти три продукта можно есть только при определенных условиях.

Эти растения нуждаются в опылении насекомыми, и если они выращены в регионе, где пчелы могут опылить их естественным путем, то все хорошо.

Однако в других регионах пчел не хватает, и тогда фермеры перевозят ульи от одного хозяйства к другому на больших грузовиках. По мнению некоторых веганов, это тоже является эксплуатацией животных.