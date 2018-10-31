«Прямые телефонные линии»





3 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме проводит «прямую телефонную линию» управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович ВОРОНИН.

Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Телефон: (8 0222) 50-18-69.

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3 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Кировского района проведет управляющий делами Кировского райисполкома Елена Александровна САКАДЫНЕЦ.

Телефон: 79-1-06.