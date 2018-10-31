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Топ-менеджер белорусского ВТБ включен в состав руководства российского Альфа-банка
О назначении Дмитрия Фролова на новую высокую должность с 1 ноября сообщает
Фролов стал операционным директором российского Альфа-банка.
Должность предполагает руководство операционными подразделениями и операционно-кассовой работой. До Фролова этим занималась Мария Шевченко, которая уходит с поста.
Сообщается, что Фролов работал в ВТБ в Беларуси последние 10 лет, был зампредседателя правления и отвечал за розничный бизнес и развитие сети.
С 1 августа в Альфа-Банке главным управляющим директором стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре он занял пост первого зампредседателя правления Альфа-Банка.
Фото: vtb-bank.by
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О назначении Дмитрия Фролова на новую высокую должность с 1 ноября сообщает РБК.
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