Топ-менеджер белорусского ВТБ включен в состав руководства российского Альфа-банка

О назначении Дмитрия Фролова на новую высокую должность с 1 ноября сообщает РБК .

Фролов стал операционным директором российского Альфа-банка.

Должность предполагает руководство операционными подразделениями и операционно-кассовой работой. До Фролова этим занималась Мария Шевченко, которая уходит с поста.

Сообщается, что Фролов работал в ВТБ в Беларуси последние 10 лет, был зампредседателя правления и отвечал за розничный бизнес и развитие сети.

С 1 августа в Альфа-Банке главным управляющим директором стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре он занял пост первого зампредседателя правления Альфа-Банка.

Фото: vtb-bank.by