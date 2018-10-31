В Нацаэропорту можно будет автоматически зарегистрироваться и сдать багаж

В Нацаэропорту скоро будет обновление − появятся стойки саморегистрации система автоматического приёма багажа drop-off, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Василия Корнеева.

Сейчас в аэропорту уже работает новый комплекс оборудования. Всё это позволит сократить время регистрации и обслуживания − пассажир сможет всё делать сам. «Пассажир, пройдя регистрацию онлайн или на стойке саморегистрации, может сам сдать багаж, без очереди при обычной регистрации», − сказал представитель аэропорта.

На сайте аэропорта указано , что киоски расположены на третьем этаже перед стойками регистрации пассажиров. Там понадобится паспорт, данные кода бронирования или номера авиабилета и бонусная карта авиакомпании (если она есть, разумеется).

Читайте по теме: Лоукосты зовут в Беларусь, но им не нравятся условия