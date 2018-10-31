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В Нацаэропорту можно будет автоматически зарегистрироваться и сдать багаж
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В Нацаэропорту скоро будет обновление − появятся стойки саморегистрации система автоматического приёма багажа drop-off,
Сейчас в аэропорту уже работает новый комплекс оборудования. Всё это позволит сократить время регистрации и обслуживания − пассажир сможет всё делать сам. «Пассажир, пройдя регистрацию онлайн или на стойке саморегистрации, может сам сдать багаж, без очереди при обычной регистрации», − сказал представитель аэропорта.
На сайте аэропорта
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