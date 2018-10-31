На границах ЕС поставили детекторы лжи с искусственным интеллектом

На границах ЕС в Венгрии, Латвии и Греции установят детекторы лжи, работающие на искусственном интеллекте. Систему iBorderCtrl будут тестировать шесть месяцев. Она распознаёт ложь в 76% случаев, но разработчики хотят добиться показателя в 85%, пишет reform.by.

Детектор лжи будет задавать туристам вопросы и анализировать их мимику и микрожесты − этим займётся искусственный интеллект. Среди вопросо, например, «Что в вашей сумке?» и «Если вы откроете сумку и покажете её содержимое, подтвердит ли это ваш ответ?». К пограничникам туриста отправят только в том случае, когда система посчитает человека подозрительным.

Разработчики рассказали, что проверка двухэтапная. Перед тем, как пересечь границу, туристы через приложение загружают фото паспорта и визы и сообщают о том, сколько у них денег. Затем их расспрашивает виртуальный пограничник, используя веб-камеру. На втором этапе уже на границе те, кого система считает надёжными, проходят короткую проверку, подтверждая данные с первого этапа. Подозрительные же туристы отправяться пообщаться с пограничниками.

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