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В Гродно задержана мать найденного в мусорном контейнере младенца
Новости Беларуси. В Гродно задержана мать, которая выбросила новорожденного в мусорный контейнер.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Личность матери установили благодаря слаженной совместной работе следователей, сотрудников милиции и экспертов. Женщине – 34 года, она живет в Гродно, ранее не была судима. Ее материнство было подтверждено благодаря ДНК-экспертизе.
Сейчас с ее участием проводятся следственные действия, которые направлены на установление мотивов и целей произошедшего. Также выясняются причины смерти новорожденного. Назначен ряд экспертиз.
Девятого октября на мусорной площадке в Гродно было обнаружено тело новорожденного мальчика.
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Новости Беларуси. В Гродно задержана мать, которая выбросила новорожденного в мусорный контейнер. По информации УСК по Гродненской области, женщину задержали 31...
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