В Гродно задержана мать найденного в мусорном контейнере младенца

Новости Беларуси. В Гродно задержана мать, которая выбросила новорожденного в мусорный контейнер.

По информации УСК по Гродненской области, женщину задержали 31 октября.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Личность матери установили благодаря слаженной совместной работе следователей, сотрудников милиции и экспертов. Женщине – 34 года, она живет в Гродно, ранее не была судима. Ее материнство было подтверждено благодаря ДНК-экспертизе.



Фото: УСК по Гродненской области

Сейчас с ее участием проводятся следственные действия, которые направлены на установление мотивов и целей произошедшего. Также выясняются причины смерти новорожденного. Назначен ряд экспертиз.

Девятого октября на мусорной площадке в Гродно было обнаружено тело новорожденного мальчика.