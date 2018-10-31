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Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей
Новости Беларуси. Полвека с любителями чтения. 1 ноября столичный Дом книги «Знание» празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 50 лет магазин вырос в размерах, изменил профиль и теперь его фишка – сотрудничество с издательствами, которые публикуют белорусских авторов.
Здесь находится один из крупнейших в стране букинистических отделов. В ассортименте более 20 тысяч наименований книжной и печатной продукции.
Наталья Александрович, заведующий книжным магазином «Дом книги «Знание»:
Изюминка книжного дома – наличие на полках антикварных изданий. Некоторым из них уже почти сотня лет.
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Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей
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Новости Беларуси. Полвека с любителями чтения. 1 ноября столичный Дом книги «Знание» празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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