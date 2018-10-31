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Фредди заберет тебя. Что смотреть в кино с 1 ноября: советует критик
По традиции, четверг – время кинопремьер. В первую неделю ноября зрителей кинотеатров порадует долгожданный байопик об одной из самых ярких рок-групп в истории и режиссерский дебют Надежды Михалковой.
Поможет определиться с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Однако кроме этого зрителей
Богемская рапсодия
Фильм об истории успеха легендарной рок-группы Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри. Артист не только не побоялся бросить вызов стереотипам, но и заставил мир стоя рукоплескать его музыке. Сюжет фильма рассказывает не только о создании коллектива, но и об одном из самых ярких выступлений группы – на Live Aid в 1985 году.
Антон Коляго:
Проигранное место
В компании учеников старших классов есть легенда о кинотеатре, в котором есть особое место. Тот, кто сядет на него, обречен на гибель. Поначалу эту «страшилку» никто не воспринимает всерьез, пока история не начинает воплощаться в жизнь. Школьники начинают проводить свое расследование, но оно не приносит результатов. Поэтому друзья решают бросить вызов «проигранному месту» и узнать, насколько оно опасно.
Антон Коляго:
Хантер Киллер
Экипаж подводной лодки «Хантер Киллер» вместе с ВМС США вступает в боевую авантюру по спасению мира. Команде нужно будет предотвратить конфликт мирового масштаба.
Антон Коляго:
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По традиции, четверг – время кинопремьер. В первую неделю ноября зрителей кинотеатров порадует долгожданный байопик об одной из самых ярких рок-групп в истории и...
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