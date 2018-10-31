Лукашенко рассказал о темах саммита ОДКБ в Астане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет обсуждаться множество вопросов, среди них реформирование организации и повышения ее роли на международной арене, сообщает белорусское агентство «БЕЛТА» .

«Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов – и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время», – сказал Лукашенко в четверг, 1 ноября, на встрече с председателем Сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер подчеркнул, что главы государств на саммите в Астане будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки.