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Лукашенко рассказал о темах саммита ОДКБ в Астане
01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет обсуждаться множество вопросов, среди них реформирование организации и повышения ее роли на международной арене, сообщает белорусское агентство
«Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов – и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время», – сказал Лукашенко в четверг, 1 ноября, на встрече с председателем Сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Белорусский лидер подчеркнул, что главы государств на саммите в Астане будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки.
Саммит лидеров государств ОДКБ
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По словам белорусского лидера, главы государств на саммите будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки.
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