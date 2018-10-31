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Минское "Динамо" играет с китайским "Куньлунем". Онлайн матча

01.11.2018 19:10 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» проводят сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — пекинский «Куньлунь».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» проиграло уже 11 матчей подряд, что является клубным антирекордом. После фиаско в игре с «Амуром» (3:6) главный тренер «зубров» Горди Дуайер прямо заявил, что клубу срочно нужно усиление состава.

Что касается «Куньлуня», то команда находится на границе зоны плей-офф Восточной конференции, выиграв 9 из 22 матчей.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Знахаренко, Казионов — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, А. Костицын (А) — С. Костицын (К) — Когалев; Хохлов — Готовец, Китаров (А) — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Буйницкий; Евенко, Литвинов.

«Куньлунь»: Браст (Су); Граньяни — Лаюнен, Вольски — Сундстрем — Бек; Бартли — Кудратек, Фонтэйн — Мертл — Ип; Витасек — Юэнь, Палола — Кейн — Лунд; Сквайрз — Латта — Локхарт.

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" проводят сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - пекинский "Куньлунь".
 
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