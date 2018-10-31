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Власти создали "пробную" базу данных не занятых в экономике

01.11.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщили в Минтруда. В ведомстве намерены провести во всех регионах семинары, на которых подведут итоги создания этой базы. Напомним, базу данных не занятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60263.php

Власти создали "пробную" базу данных не занятых в экономике

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Минтруда намерены во всех регионах провести семинары по отдельным вопросам реализации декрета о содействии занятости населения. В обсуждении планируют задействовать представителей местных органов власти, советов депутатов, служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сегодня проводит семинар в Гомельской области, а ее первый заместитель Андрей Лобович 25 октября ездил в Брестскую область.

— Во время семинаров рассматриваются результаты работы созданных комиссий по координации работы по содействию занятости, а также итоги формирования «пробной» базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, — отмечают в Минтруда.

При этом власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

 
 
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В Беларуси сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщили в Минтруда. В ведомстве намерены провести во всех регионах...
 
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