Спортивно-развлекательные каникулы проходят у школьников в Ленинском районе

Уже 3-й год в Ленинском районе между ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста имени В.И. Хована» и ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» действует межведомственный проект «Безопасный микрорайон». Одна из целей – организация досуга учащихся в каникулярное время.



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30 октября учащиеся обеих школ на базе СШ № 13 увидели показательное выступление спортивной группы Брестского областного спортивного кинологического объединения «Дог ин Хаус» (dog in house).



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Незабываемые впечатления доставили детям и взрослым проводник Александр Тимофеев, помощник Роман Гуринович и, конечно, ризеншнауцер Терравиртус Леви. Ребята следили за каждым их движением.



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После беседы с кинологами ребята перешли в спортивный зал СШ № 13 для участия в соревнованиях по мини-футболу. Победила, как всегда, дружба!



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Впереди ребят ждут еще соревнования, ведь каникулы нужно проводить с пользой!