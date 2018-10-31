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Спортивно-развлекательные каникулы проходят у школьников в Ленинском районе
01.11.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Уже 3-й год в Ленинском районе между ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста имени В.И. Хована» и ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» действует межведомственный проект «Безопасный микрорайон». Одна из целей – организация досуга учащихся в каникулярное время.
30 октября учащиеся обеих школ на базе СШ № 13 увидели показательное выступление спортивной группы Брестского областного спортивного кинологического объединения «Дог ин Хаус» (dog in house).
Незабываемые впечатления доставили детям и взрослым проводник Александр Тимофеев, помощник Роман Гуринович и, конечно, ризеншнауцер Терравиртус Леви. Ребята следили за каждым их движением.
После беседы с кинологами ребята перешли в спортивный зал СШ № 13 для участия в соревнованиях по мини-футболу. Победила, как всегда, дружба!
Впереди ребят ждут еще соревнования, ведь каникулы нужно проводить с пользой!
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Уже 3-й год в Ленинском районе между ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста имени В.И. Хована» и ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева»...
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