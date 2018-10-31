8 ноября 2018 года в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоятся встречи с двумя интересными спикерами, которые проведут публичные лекции на темы документальной фотографии и дизайна интерьеров.



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Известный фотограф, руководитель галереи визуальных искусств «NOVA» (г. Минск) Владимиром Парфенок представит свою слайд-лекцию «Вивиан Майер и американская стрит-фотография».

На встречу приглашаются все желающие, кто интересуется современной документальной фотографией.



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Мероприятие состоится 8 ноября 2018 г. в 17.00 в актовом зале библиотеки по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.

Яна Сахаревич, профессиональный дизайнер интерьеров, эксперт дизайна, лауреат многочисленных конкурсов дизайна (г. Москва), представит свою лекцию «Тренды в дизайне интерьеров». Яна – уроженка Бреста, в настоящее время живет и работает в Москве.

Лекция пройдёт 8 ноября 2018 г. в 14.00 в отделе литературы по искусству библиотеки (ІІІ этаж) по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.

Вход на встречи свободный.