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В Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоятся встречи с двумя интересными спикерами

01.11.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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8 ноября 2018 года в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоятся встречи с двумя интересными спикерами, которые проведут публичные лекции на темы документальной фотографии и дизайна интерьеров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60261.php

В Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоятся встречи с двумя интересными спикерами

Известный фотограф, руководитель галереи визуальных искусств «NOVA» (г. Минск) Владимиром Парфенок представит свою слайд-лекцию «Вивиан Майер и американская стрит-фотография».

На встречу приглашаются все желающие, кто интересуется современной документальной фотографией.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60261.php

В Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоятся встречи с двумя интересными спикерами

Мероприятие состоится 8 ноября 2018 г. в 17.00 в актовом зале библиотеки по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.

Яна Сахаревич, профессиональный дизайнер интерьеров, эксперт дизайна, лауреат многочисленных конкурсов дизайна (г. Москва), представит свою лекцию «Тренды в дизайне интерьеров». Яна – уроженка Бреста, в настоящее время живет и работает в Москве.

Лекция пройдёт 8 ноября 2018 г. в 14.00 в отделе литературы по искусству библиотеки (ІІІ этаж) по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.

Вход на встречи свободный.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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8 ноября 2018 года в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоятся встречи с двумя интересными спикерами, которые проведут публичные лекции на темы...
 
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