Выставка «365 автопортретов» Лены Гиль откроется в Бресте 8 ноября

Выставка «365 автопортретов» Лены Гиль откроется в Галерее Пространства КХ 8 ноября, в 19.00. Этот проект – результат исследования, испытания, персонального и творческого вызова. На протяжении года, каждый день, художница делала не менее одной работы, с использованием минимального количества художественных материалов. Натурой было собственное тело, а художественная задача сводилась к поиску визуального языка за счёт ограничений в теме, средствах и времени. Серия создавалась с 28 апреля 2017 года по 30 мая 2018 года. Весь проект публиковался на протяжении года на личной странице художницы в Instagram профиле @helen_hil под хэштегом #365daysproject.



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"Художница прописала себе искусство как лекарство, которое нужно принимать ежедневно, а точнее как терапевтические процедуры или психотерапевтические сеансы, посещение которых обязательно, в независимости от того, есть ли у тебя на это желание, силы или настроение. Она намеренно подчинила себе творческую фантазию и вдохновение, лень и усталость, нерешительность и амбиции. И это позволило ей уверенно (и удачно!) сконцентрироваться на поиске и приятии себя, а также на выработке и оттачивании авторского художественного языка", - считает кураторка Галереи Пространства КХ, Лизавета Михальчук.

Сама Лена Гиль так описывает свой первый полноценный художественный проект: "365 автопортретов - про процесс, а не про результат. Результат не был спланирован. Каждый день цеплялся за предыдущий. Стало приятно находится в моменте здесь и сейчас. Все это позволило двигаться не линейно, а погружаться внутрь. Это для меня стало важным! В процессе было много открытий. И это сложно и долго описывать словами, но это важно! Это мой визуальный дневник в 365 дней".

Приглашаем вас насладиться хрупкой красотой произведений Лены Гиль!

Что: Выставка "365 автопортретов" Лены Гиль

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест

Когда: 8 – 23 ноября 2018

График работы Галереи Пространства КХ: четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 3 BYN