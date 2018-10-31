В числе важных объектов мониторингов спасателей – объекты строительства

Проверки в данном случае – важный шаг в предупреждении чрезвычайных ситуаций и устранении нарушений требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования в начальной стадии строительства.



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В практике сотрудников службы спасения неоднократны случаи беспечности и безответственности и, как следствие, - возгораний на объектах строительства. Показательным примером безответственного подхода к вопросу безопасности стал пожар , произошедший в эти дни в строительной бытовке филиала «Мостотряд-58 г. Бреста» ОАО «МОСТОСТРОЙ» («Западный обход города Бреста»). В результате возгорания была повреждена строительная бытовка, внутренняя отделка бытовки и имущество. Пострадавших, к счастью, не оказалось. По результатам проверки, выяснилось, работник (бетонщик) ОАО «Мостострой» после дневной смены, уходя домой, закрыл строительную бытовку, не выключив электрический масляный обогреватель. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов могло закончится плачевно, учитывая, что возгорание произошло на территории площадки объекта строительства, где расположены строительные материалы, железобетонные конструкции, бульдозер, экскаватор, шесть отдельностоящих бытовок организаций и др.



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Стоит отметить, что на данном объекте случаи подобного рода уже имели место. В январе текущего года на территории «Западный обход города Бреста» зарегистрирован пожар в бытовом помещении (строительный вагончик), причиной ЧС стало - нарушение требований правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации нетеплоёмкой печи, а также отсутствие контроля при ее эксплуатации. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.

Два этих случая - красноречивое свидетельство несоблюдения правил пожарной безопасности и формального подхода к проведению инструктажей сотрудников.

В целях недопущения беспечности работников и предупреждения рисков для жизни и имущества, сотрудники МЧС взяли ситуацию под строгий контроль. Мониторингам подверглись десятки объектов строительства Бреста.

Руководителям были направлены рекомендации, следующего характера, ООО «Благомир», объект строительства «Строительство и обслуживание здания воскресной школы по ул. Московской, 271 в г. Бресте»:

· обеспечить наличие пожарных щитов на объекте строительства

· в бытовых помещениях оборудовать светильники с лампами накаливания защитными колпаками.

· обеспечить ширину промежуточных площадок лестничных клеток не менее минимальной ширины маршей.

· укомплектовать объект строительства первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 6 «Нормы оснащения первичными средствами пожаротушения при проведении строительно-монтажных работ» постановления МЧС 18.05.2018 № 35 (реконструируемое здание, бытовые помещения, место для курения).

· обучить лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей, по программе пожарно-технического минимума.

· разместить схему движения транспорта при въезде на объект строительства (с обозначением места установки пожарных гидрантов) и др.

СМУ-2 КУП «Брестжилстрой», объекта строительства «Реконструкция здания мастерской с пристройкой для ремонта двигателей с инв. №100/С-32424 ПУ «Брестгаз» по ул. Янки Купалы, 80/1 в г. Бресте»:

· исключить перепады высоты пола в порогах дверных проемов более 0,06 м.

· оборудовать противопожарные двери в перегородках, отделяющих помещения технического обслуживания (поз. 30) и архива (поз. 16) от коридоров, доводчиками и маркировкой, подтверждающей соответствие сертифицируемой продукции ТР 013-2009.

· оборудовать двери эвакуационных выходов устройствами для открывания изнутри без ключа.

· укомплектовать объект строительства огнетушителями в соответствии с приложением 6 «Нормы оснащения первичными средствами пожаротушения при проведении строительно-монтажных работ» постановления МЧС 18.05.2018 № 35 (реконструируемое здание, бытовые помещения, место для курения) и др.

Аналогичные нарушения были выявлены и в ходе проверок на других объектах, среди них ООО «Продом» при строительстве объекта «Медицинский стоматологический центр на пересечении ул. Махновича и ул. Сальникова», «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне «ЮВМР-4» г. Бреста (КПД-18)» (КУП «Брестжилстрой»), «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне «ЮВМР-4» г. Бреста (КПД-19)» (КУП «Брестжилстрой», КУП "Брестжилстрой" при строительстве объекта «Строительство 148-квартирного жилого дома по ГП № 4 и двухуровневого открытого гаража-стоянки на 91 маш/место по ГП № 2 в районе ул. Подгородской и ул. Махновича г. Бреста» и др.