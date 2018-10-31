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Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель
01.11.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошёл сегодня, 1 ноября 2018 года на ул. Л.Рябцева в городе Бресте.
При повороте тягача бетонная балка соскочила с задней опоры и каким-то образом придавила автомобиль Газель, вероятно, сопровождение.
О пострадавших пока ничего не сообщается.
На месте происшествия уже работают соответствующие службы, устраняются последствия ДТП.
Движение на данном участке затруднено.
Похожие балки используются при строительстве путепровода на Западном обходе Бреста.
Не так давно с путепровода рухнул автокран, падение
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Инцидент произошёл сегодня, 1 ноября 2018 года на ул. Л.Рябцева в городе Бресте. При повороте тягача бетонная балка соскочила с задней опоры и каким-то образом...
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