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Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

01.11.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошёл сегодня, 1 ноября 2018 года на ул. Л.Рябцева в городе Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

При повороте тягача бетонная балка соскочила с задней опоры и каким-то образом придавила автомобиль Газель, вероятно, сопровождение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

О пострадавших пока ничего не сообщается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

На месте происшествия уже работают соответствующие службы, устраняются последствия ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

Движение на данном участке затруднено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

Похожие балки используются при строительстве путепровода на Западном обходе Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

Не так давно с путепровода рухнул автокран, падение засняли на видео.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60258.php

Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошёл сегодня, 1 ноября 2018 года на ул. Л.Рябцева в городе Бресте. При повороте тягача бетонная балка соскочила с задней опоры и каким-то образом...
 
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