Огромная бетонная балка рухнула с тягача и придавила Газель

Инцидент произошёл сегодня, 1 ноября 2018 года на ул. Л.Рябцева в городе Бресте.



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При повороте тягача бетонная балка соскочила с задней опоры и каким-то образом придавила автомобиль Газель, вероятно, сопровождение.



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О пострадавших пока ничего не сообщается.



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На месте происшествия уже работают соответствующие службы, устраняются последствия ДТП.



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Движение на данном участке затруднено.



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Похожие балки используются при строительстве путепровода на Западном обходе Бреста.



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Не так давно с путепровода рухнул автокран, падение засняли на видео .



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