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БПС-Сбербанк профинансирует импортеров на рекордные 300 млн долларов

01.11.2018 18:22 — Разное | Myfin  
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БПС-Сбербанк профинансирует импортеров на рекордные 300 млн долларов
фото: Myfin.by

Банк будет помогать компаниям с финансированием импорта российских товаров, работ и услуг. Для этого под внешнеторговые сделки будут привлекаться ресурсы российских банков на льготных условиях. Благодаря субсидированию ставка в российских рублях составляет от 7% годовых, в евро – от 4% годовых, в долларах – от 6% годовых.

«Среди импортеров российских товаров возросла потребность в доступном финансировании. С учетом льготных условий кредитования программа БПС-Сбербанка поможет компаниям эффективно вести внешнеторговые операции между Россией и Беларусью. При этом мы будем использовать ресурсы российских банков, которые те выделяют в соответствии с постановлением российского правительства. Сегодня у БПС-Сбербанка есть возможность привлечь более 300 млн долларов», – подчеркнул заместитель председателя правления банка Сергей Суслопаров.

Финансирование предоставляется на срок до 5-7 лет. Предусмотрена возможность открытия линии для покрытия нескольких поставок. Кроме того, банк берет на себя комплексную поддержку в согласовании условий сделки с российским контрагентом.

 
 
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БПС-Сбербанк запустил программу льготного финансирования импорта из России. Банк готов профинансировать внешнеторговые контракты своих клиентов на сумму более...
 
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