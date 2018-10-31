﻿ Крутой маршрут журналиста Дмитрия Галко: он сбежал от "химии" в Украину к сыну. 21.by
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Крутой маршрут журналиста Дмитрия Галко: он сбежал от "химии" в Украину к сыну

01.11.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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Белорусский журналист Дмитрий Галко был осуждён на 4 года так называемой "химии" якобы за нападение на милиционера. Последнее обжалование прошло совсем недавно — срок ограничения свободы оставили без изменений.


Дмитрий Галко. Фото: https://www.facebook.com/dzmitry.halko

Галко должен был явиться в местный орган МВД 2 ноября — по крайней мере, так в своем Фейсбуке писал он сам. И даже сопроводил пост фотографией повестки. В этот день он должен был узнать, где будет отбывать наказание, пишет Еврорадио.

Однако неожиданно для всех вечером 1 ноября он написал, что больше нужен своему младшему сыну, а не белорусским правоохранительным органам — таким образом намекнув, что он покинул страну.


По телефону Галко рассказал, что действительно покинул страну и уже находится в Мариуполе. Как говорит сам Дмитрий, он пересёк границу официально, без нарушения закона:

"Несколько дней назад я зашёл по своим делам, совершенно не связанным с уголовным, в отдел по гражданству и миграции. Вдруг я подумал, что почти на 100 процентов мне выезд за границу запрещён, однако же решил всё-таки взять соответствующую справку. И каково же было моё удивление, когда выяснилось, что выезжать из страны я могу и никаких ограничений нет! Поэтому мне не нравится, когда теперь все пишут, будто я сбежал. Я не сбежал, а уехал за границу, не нарушая закон".

Дмитрий пересекал границу на обычном рейсовом автобусе из Гомеля, официально пройдя пограничный контроль. Сейчас журналист находится со своей семьей и счастлив быть с младшим сыном, которого надо растить. На вопрос, не боится ли сам Дмитрий депортации, он ответил, что нет.

"Моё дело было признано политическим сразу несколькими международными организациями, в том числе "Журналистами без границ". С учётом того, что Украина — европейское государство, вряд ли они будут что-то такое делать".

Сейчас Галко планирует побыть несколько дней со своей женой и маленьким сыном Нестором, а дальше — устраивать свою новую жизнь.


 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусский журналист Дмитрий Галко был осуждён на 4 года так называемой "химии" якобы за нападение на милиционера. Последнее обжалование прошло совсем недавно —...
 
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