Ученые: на Землю надвигается сверхмощная магнитная буря









По информации исследователей, магнитная буря окончится только 6 ноября. При этом серьезные колебания магнитных полей в космосе специалистам удалось зарегистрировать всего несколько недель назад.





Эксперты рекомендуют жителям всех государств в ближайшие дни соблюдать максимальную осторожность. Особенно это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Не перегружайте свой организм, следите за питанием, избегайте тяжелых физических нагрузок. Врачи советуют запастись лекарствами, чтобы снизить артериальное давление, справиться с мигренью и прочими неприятными симптомами.



