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Ученые: на Землю надвигается сверхмощная магнитная буря
В начале ноября на нашу планету обрушится сверхмощная магнитная буря, и она будет длиться несколько дней, пишет
По информации исследователей, магнитная буря окончится только 6 ноября. При этом серьезные колебания магнитных полей в космосе специалистам удалось зарегистрировать всего несколько недель назад.
Эксперты рекомендуют жителям всех государств в ближайшие дни соблюдать максимальную осторожность. Особенно это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Не перегружайте свой организм, следите за питанием, избегайте тяжелых физических нагрузок. Врачи советуют запастись лекарствами, чтобы снизить артериальное давление, справиться с мигренью и прочими неприятными симптомами.
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В начале ноября на нашу планету обрушится сверхмощная магнитная буря, и она будет длиться несколько дней, пишет replyua.net.
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