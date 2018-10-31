Собственный Mercedes теперь смогут иметь даже младенцы









Дизайнерский отдел Mercedes-Benz в сотрудничестве с фирмой Hartan выпустил детскую коляску Avantgarde для поклонников немецкой марки. Уже в ноябре коляска появится в продаже.





Motor.ru . Среди особенностей модели — пятиспицевые колеса с дизайном в стиле AMG. Алюминиевая рама коляски весит 8,9 килограмма, кресло — 4,1 килограмма. Коляска оснащена регулируемой подвеской, шинами Solight Ecco с воздушной камерой, телескопической ручкой, стояночным тормозом и отсеком для хранения вещей. Кресло с регулируемой подставкой для ног и отражателями можно развернуть на 180 градусов, а также полностью разложить, сообщает



