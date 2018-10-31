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Плохая новость: главный конкурент Беларуси возвращается на российский рынок мяса
С 1 ноября Россия снимает запрет на поставку бразильского мяса, введенный почти год назад – с 1 декабря 2017 года. До введения запрета Бразилия значительно опережала Беларусь по объемам поставок мяса в Россию.
Временные ограничения на поставки бразильского мяса в РФ были введены в связи с обнаружением в нем запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин, пишет
Из-за запрета на поставки бразильского продукта мясо в России подорожало: свинина на 30%, курятина — на 35%, российская говядина — на 10%, импортная — на 25%.
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С 1 ноября Россия снимает запрет на поставку бразильского мяса, введенный почти год назад – с 1 декабря 2017 года. До введения запрета Бразилия значительно опережала...
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