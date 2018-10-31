Плохая новость: главный конкурент Беларуси возвращается на российский рынок мяса

Временные ограничения на поставки бразильского мяса в РФ были введены в связи с обнаружением в нем запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин, пишетНа момент запрета Бразилия была крупнейшим поставщиком мяса в Россию. В ноябре 2017 года бразильское мясо на рынке России составляло более 52% всего импорта. За девять месяцев прошлого года в Россию было ввезено свыше 287 тыс. т бразильского мяса, в то время как Беларусь поставила 180,5 тыс. т. Стоимость поставленного в Россию белорусского мяса в 2017 году оценивалась в 885 млн долларов.